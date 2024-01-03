Сафиуллин пробился в четвертьфинал турнира в Брисбене

Роман Сафиуллин победил Алексея Попырина на турнире в Брисбене. В Брисбене завершился матч второго круга хардового турнира категории ATP-500, в котором Роман Сафиуллин встречался с представителем Австралии Алексеем Попыриным.
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