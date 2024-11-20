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Царьград

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Пермский чиновник лишится элитной недвижимости в Сочи из-за "тёмной" схемы покупки жилья

Пермский чиновник лишится элитной недвижимости в Сочи из-за "тёмной" схемы покупки жилья

Данные у госслужащего и сочинской прокуратуры разнятся. По версии функционера, его квартира стоит всего 2,2 млн рублей, однако в органах оценили недвижимость в 27 млн рублей.

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