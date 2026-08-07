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Сикорский предложил перехватывать ракеты над Украиной

Сикорский предложил перехватывать ракеты над Украиной

Глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил начать перехват российских ракет над украинской территорией.

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