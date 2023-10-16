Райан Джонсон рассказал о работе над третьей частью «Достать ножи»

Режиссер фильма «Достать ножи» Райан Джонсон рассказал о работе над третьей частью фильма. По словам постановщика, он активно разрабатывает продолжение картины, и работа после окончания забастовки сценаристов ускорилась.
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