Рынок розничных сбережений в России ожидает рекордный рост в 2024 году

По итогам 2024 года рынок розничных сбережений в России увеличится на рекордные 26%, достигнув 56,4 трлн рублей, сообщает Георгий Горшков, заместитель президента - председателя правления ВТБ, на 15-м инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии