Специальный Mercedes-Benz для перевозки Папы Римского впервые стал электрическим ...

Специальный Mercedes-Benz для перевозки Папы Римского впервые стал электрическимКомпания Mercedes-Benz имеет богатый опыт производства специализированных транспортных средств для перевозки главы католической церкви Папы Римского.
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