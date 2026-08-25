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Моуринью о Винисиусе: «Думаю, можно контролировать реакцию на фанатов, если речь не о расизме. Игра, фолы и пенальти – ответственность судьи»

Главный тренер « Реала » Жозе Моуринью считает, что над поведением Винисиуса Жуниора во время матчей можно работать.

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