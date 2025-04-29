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Самолет МС-21 с новыми системами совершил первый полет

Самолет МС-21 с новыми системами совершил первый полет

Опытный образец среднемагистрального самолета МС-21, оснащенный новыми российскими системами и агрегатами, впервые поднялся в небо с аэродрома Иркутского авиационного завода компании «Яковлев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию «Ростеха»).

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