Число жертв обрушения жилого дома в Майами возросло до 36

Количество погибших под обломками обрушившегося дома в Серфсайде в окрестностях Майами (штат Флорида) выросло до 36, сообщила во вторник, 6 июля, глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава в ходе брифинга для журналистов, передает AP News.