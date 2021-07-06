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Число жертв обрушения жилого дома в Майами возросло до 36

Число жертв обрушения жилого дома в Майами возросло до 36

Количество погибших под обломками обрушившегося дома в Серфсайде в окрестностях Майами (штат Флорида) выросло до 36, сообщила во вторник, 6 июля, глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава в ходе брифинга для журналистов, передает AP News.

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