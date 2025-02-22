Чемпионат «Юный мастер» стартует в Новом Уренгое 24 февраля

Чемпионат «Юный мастер» в Новом Уренгое пройдет с 24 по 28 февраля. Дошкольников и учеников начальных классов научат бурить скважины и перерабатывать нефть и газ, сообщил департамент образования газовой столицы в официальном telegram-канале.
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