Подмосковный педиатр Наумова: приоритетом в графике ребенка должен быть сон

В стремлении обеспечить детям успешное будущее родители часто выстраивают для них график, перенасыщенный школой, репетиторами и секциями.
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