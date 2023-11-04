Орут и пихаются: очередь выстроилась для покупки билетов на «Щелкунчика»

Время три часа ночи, а толпа ценителей прекрасного все не утихает — в Москве у Большого театра стоит огромная очередь из желающих получить браслеты, с помощью которых можно купить билеты на новогодний балет «Щелкунчик».
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