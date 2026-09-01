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Регионы России

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«Локомотив» прервал серию без побед в новом сезоне

«Локомотив» прервал серию без побед в новом сезоне

Футбольный клуб «Локомотив» из Москвы продлил свою серию без побед до 9 матчей в сезоне 2026/27. Последний успех был зафиксирован 10 мая, после чего команда Михаила Галактионова не смогла одержать ни одной победы в официальных играх.

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