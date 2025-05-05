Собчак вступила в конфликт с "Русской общиной" после трагедии в Петербурге. Началось расследование

В Петербурге, во Всеволожске 3 мая произошла трагедия – как заявили местные СМИ, в квартиру ворвались неизвестные, хозяин квартиры получил удар электрошокером, девушка выпала с окна многоэтажки, а в квартире начала пожар.
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