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По инициативе ОАЭ и КНР Совбез ООН проведет экстренное заседание по ситуации в секторе Газа

По инициативе ОАЭ и КНР Совбез ООН проведет экстренное заседание по ситуации в секторе Газа

Обстановка в зоне палестино-израильского конфликта продолжает ухудшаться. В связи с этим, по инициативе Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и КНР Совбез ООН проведет экстренное заседание по ситуации в секторе Газа.

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