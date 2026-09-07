Девушка рассказала о благородном богаче на Bentley, который оказался автоподставщиком

Жительница Подмосковья поделилась в соцсетях трогательной историей о «благородном богаче» на Bentley, который простил ее после ДТП, взяв «символические» 20 000 рублей за нанесенные повреждения.
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