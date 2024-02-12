Украина никогда не получит русских денег: Запад понимает, что потеряет гораздо больше

Прибыть с замороженных на Западе русских средств Киеву передана не будет.Европейский Союз находится в тупике по поводу идеи передать Украине прибыль, которую получают банки Запада с замороженных на их счетах русских финансовых средств.
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