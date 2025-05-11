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Всё о женщинах

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В Ассоциации текстильщиков назвали Москву «законодательницей моды» для стран СНГ

В Ассоциации текстильщиков назвали Москву «законодательницей моды» для стран СНГ

При этом 80% отечественной одежды изготавливается из импортного сырья. Рынок активно развивается благодаря поддержке властей, отметил президент Ассоциации текстильщиков России Шамхал Ильдаров в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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