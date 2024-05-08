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Военные ВС РФ поздравили с предстоящим Днем Победы участника Парада 1945 года

Военные ВС РФ поздравили с предстоящим Днем Победы участника Парада 1945 года

Ветерана Великой Отечественной войны, участника Парада Победы 1945 года на Красной площади, испытателя полигона Капустин Яр Александра Ивановича Колотушкина поздравили с наступающим Днем Победы военнослужащие подразделения полигона, в котором он проходил службу.

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