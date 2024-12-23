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Песков назвал сложной ситуацию с поставками российского газа в Словакию

Песков назвал сложной ситуацию с поставками российского газа в Словакию

Global Look Press/Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com Ситуация с продолжением поставок российского газа в Словакию сложная и требует повышенного внимания, заявил в понедельник, 23 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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