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ЕС разрабатывает альтернативные меры для обхода венгерского вето на санкции против России

ЕС разрабатывает альтернативные меры для обхода венгерского вето на санкции против России

ЕС разрабатывает альтернативные меры для обхода венгерского вето на санкции против России Ирэн ОрлонскаяЕвропейский союз (ЕС) рассматривает возможность введения контроля над движением капитала и торговых пошлин в отношении России в случае, если Венгрия решит наложить вето на продление экономических санкций против этой страны.

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