ЕС разрабатывает альтернативные меры для обхода венгерского вето на санкции против России Ирэн ОрлонскаяЕвропейский союз (ЕС) рассматривает возможность введения контроля над движением капитала и торговых пошлин в отношении России в случае, если Венгрия решит наложить вето на продление экономических санкций против этой страны.