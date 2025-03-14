«Обеспечить адресную помощь каждому»: в «Единой России» обсудили гуманитарные проекты партии

МОСКВА, 14 марта, ФедералПресс. Представители партии «Единая Россия» обсудили на заседании Бюро Высшего совета гуманитарные проекты партии, а также вопросы преодоления дефицита кадров в отраслях экономики, считающихся приоритетными.
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