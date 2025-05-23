Пресс-конференция «Начало археологического сезона 2025 года»

фото: ИЦПМ Предлагаем Вам ознакомиться с итогами пресс-конференции «Начало археологического сезона 2025 года» В среду, 21 мая 2025 года, в 11:00 состоялась пресс-конференция руководителя Департамента культурного наследия города Москвы Алексея Емельянова на тему: «Начало археологического сезона 2025 года».