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Пресс-конференция «Начало археологического сезона 2025 года»

Пресс-конференция «Начало археологического сезона 2025 года»

фото: ИЦПМ Предлагаем Вам ознакомиться с итогами пресс-конференции  «Начало археологического сезона 2025 года» В среду, 21 мая 2025 года, в 11:00 состоялась пресс-конференция руководителя Департамента культурного наследия города Москвы Алексея Емельянова на тему: «Начало археологического сезона 2025 года».

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