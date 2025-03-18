Ифтары в Татарстане: как провести коллективное разговение во время уразы

С наступлением священного для мусульман месяца Рамадан практически во всех мечетях Татарстана проводятся коллективные ифтары, на которых постящиеся вместе со своими единоверцами совершают обряд разговения.
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