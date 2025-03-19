Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 931 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Пелимский
    Вот тут нужно подумать о "шпиономании" Сталина, Может это была не мания а реальное положение дел?В Хабаровске суди...
  • Валерий Путря
    Финик по кличке "стуб" ( в переводе с финского -окурок) историю, похоже,  изучал , очищая сельские сортиры от дерьма....Президент Алексан...
  • YYYYYYY XXXXXXX
    Эта падаль переводила пенсионные деньги мразям СВУ, а теперь его еще и кормить за гос. счет. Идет война, он военный,...Хабаровский подпо...

Mash: украинские мошенники использовали налет дронов для обмана

Mash: украинские мошенники использовали налет дронов для обмана

11 марта во время атаки БПЛА на Москву жулики "чистили карманы" пенсионеров.На новый уровень выходит деятельность украинских кол-центров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх