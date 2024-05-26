Где появится налог на пробег

Американский штат Калифорния, где на дорогах ездит больше всего электромобилей, перейдет с традиционного налога на топливо на налог на пробег, так что водители электромобилей будут платить налог, который платят и все остальные водители.
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