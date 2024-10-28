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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Байрон Скотт о Викторе Вембаньяме: «Его руки больше не выглядят как тростинки»

«Он поедет на Матч всех звезд в этом году. Должен, нет никаких сомнений. Он отлично выглядит. Его руки больше не похожи на тростинки.

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