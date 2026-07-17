Доктора из Йемена рассказали, зачем переехали в Большое Мурашкино

В Большемурашкинской ЦРБ ведут приём два участковых терапевта из Йемена. Оба закончили Мордовский госуниверситет имени Огарева и за время учебы так влюбились в Россию, что захотели работать в нашей стране.
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