Нижегородская п...
ГлавнаяБлогВластьЧП
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нижегородская правда

232 подписчика

Доктора из Йемена рассказали, зачем переехали в Большое Мурашкино

Доктора из Йемена рассказали, зачем переехали в Большое Мурашкино

В Большемурашкинской ЦРБ ведут приём два участковых терапевта из Йемена. Оба закончили Мордовский госуниверситет имени Огарева и за время учебы так влюбились в Россию, что захотели работать в нашей стране.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии