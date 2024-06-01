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Царьград

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Эксперт назвала чудо-напиток, снижающий риск ожирения и рака

Эксперт назвала чудо-напиток, снижающий риск ожирения и рака

Ирина Остроухова в разговоре с "Газетой.Ru" поведала о пользе овечьего молокаВсем давно известно о пользе коровьего молока, но мало кто знает, как на организм влияет овечье молоко.

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