Николай Яременко: Что же будет с Дуровым и с нами?

Какие вопросы возникают в связи с арестом разработчика Telegram? И как ко всем этому относиться? Читаю весь вечер и все утро оценки самых разных людей по поводу дела Дурова — недостатка версий, объяснений, конспирологии нет уже давно.
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