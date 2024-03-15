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Магия для всех

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Прощёное воскресенье 17 марта. Освободить себя от старых обид. Очень нужный и важный обряд на воду

Прощёное воскресенье 17 марта. Освободить себя от старых обид. Очень нужный и важный обряд на воду

Друзья, хочу дать вам очень нужный и важный обряд освобождения себя от старых обид и вины. Сейчас море статей про Прощёное воскресенье, где рассказывают, как просить прощения и как прощать других людей, но я считаю, что очень важно разобраться и с самим собой.

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