Прощёное воскресенье 17 марта. Освободить себя от старых обид. Очень нужный и важный обряд на воду

Друзья, хочу дать вам очень нужный и важный обряд освобождения себя от старых обид и вины. Сейчас море статей про Прощёное воскресенье, где рассказывают, как просить прощения и как прощать других людей, но я считаю, что очень важно разобраться и с самим собой.