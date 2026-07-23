Фейковый Wi-Fi и QR-коды: мошенники научились работать в аэропортах по-новому

Аэропорты все чаще становятся площадкой для мошеннических схем, рассчитанных на путешественников. Как сообщили «Известия» со ссылкой на экспертов в области кибербезопасности, преступники пользуются тем, что перед вылетом люди торопятся и нередко теряют бдительность.