Фейковый Wi-Fi и QR-коды: мошенники научились работать в аэропортах по-новому

Аэропорты все чаще становятся площадкой для мошеннических схем, рассчитанных на путешественников. Как сообщили «Известия» со ссылкой на экспертов в области кибербезопасности, преступники пользуются тем, что перед вылетом люди торопятся и нередко теряют бдительность.
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