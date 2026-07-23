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Пятый канал

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Фейковый Wi-Fi и QR-коды: мошенники научились работать в аэропортах по-новому

Фейковый Wi-Fi и QR-коды: мошенники научились работать в аэропортах по-новому

Аэропорты все чаще становятся площадкой для мошеннических схем, рассчитанных на путешественников. Как сообщили «Известия» со ссылкой на экспертов в области кибербезопасности, преступники пользуются тем, что перед вылетом люди торопятся и нередко теряют бдительность.

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