Xiaomi обеспечит флагманы POCO F7 Pro и F7 Ultra обновлениями до 2031 года

Компания POCO недавно выпустила флагманские модели F7 Pro и F7 Ultra. И, как сообщает портал Gizchina, Xiaomi, связанная с этим брендом, «показывает серьёзное отношение к обновлению программного обеспечения для своих телефонов».
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