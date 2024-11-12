Мария-Дэви Подоляк: Веруете ли вы в бога нашего Зе?!Ну как над таким не издеваться?Знаете, Подоляк (который офисный, а не банный) – мой любимчик.
Подоляк-ляк-ляк
Комментарии
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MB
Marina Bubon
Палата #6… намаемся ещё с ними… братья неразумные🤮🤮🤮😡
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18 час.
Traveller
Печально, что придётся радикально чистить территорию. С последущей дератизацией и дезинфекцией. "воно" будет гадить всегда и везде. Только голая территория без "михайликов" и "тарасиков".
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16 час.
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