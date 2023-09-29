В Армению из Нагорного Карабаха переехали около 85 тысяч человек

Число жителей Нагорного Карабаха, переехавших в Армению после 24 сентября, приблизилось к 85 тысячам человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря армянского правительства Назели Багдасарян.
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