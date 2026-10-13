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Билл Гейтс пытается страшилками заставить аэропорты внедрить свое ПО

Билл Гейтс пытается страшилками заставить аэропорты внедрить свое ПО

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько Один из королей искусственного интеллекта вдруг резко озаботился экологией: Билл Гейтс потребовал изменить высоту полета пассажирских авиалайнеров.

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