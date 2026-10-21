Congress needs to pass the bipartisan bill on permitting reform to accelerate energy infrastructure buildout so that the United States can compete economically and industrially with China, say former economic policy and national security officials who have served six U.
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