Ученые Казахстана предложили пятилетний план развития отечественной науки

Шестеро выдающихся учёных, избранных академики на пленарном заседании Национальной академии наук при президенте Республики Казахстан, предложили пятилетний план развития отечественной науки и укрепления экономического потенциала страны.
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