«Отныне все помещения в Капитолии и офисных зданиях Палаты Представителей, такие как туалеты и раздевалки - будут разделены по принципу биологического пола.
Каждому своё
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«Отныне все помещения в Капитолии и офисных зданиях Палаты Представителей, такие как туалеты и раздевалки - будут разделены по принципу биологического пола.
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