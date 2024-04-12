В Москве доставили в реанимацию мужчину, который весит более 300 кг

Житель Москвы массой более 300 кг доставлен в отделение реанимации, сообщает Telegram-канал РЕН ТВ. Согласно данным, состояние мужчины оценивается как тяжелое, поскольку ему был диагностирован абсцесс брюшной полости и диабет второго типа.
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