В Москве доставили в реанимацию мужчину, который весит более 300 кг

Житель Москвы массой более 300 кг доставлен в отделение реанимации, сообщает Telegram-канал РЕН ТВ. Согласно данным, состояние мужчины оценивается как тяжелое, поскольку ему был диагностирован абсцесс брюшной полости и диабет второго типа.