СМИ. Актуальные новости - здесь

107 745 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Максим Маркин
    Всё так и есть: все проблемы - от чинов, приковать к тачке всего одного и жизнь в целом районе улучшится.. вот в в/ч ...СВО ВСКРЫЛА ЕЩЁ О...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Господи пошли чиновником, политикам мозги, зарплаты, премии, льготы, привилегии и неприкосновенность и т.д. у них уже...Яна Поплавская: "...
  • Anatoly Kiselev
    Получается что туда попали люди не проигодные для управления государством. Должна быть возможность убирать их не толь...Яна Поплавская: "...

СВО ВСКРЫЛА ЕЩЁ ОДНУ ВНУТРЕННЮЮ ПРОБЛЕМУ. МИГРАНТЫ ТОЛКАЮТ РОССИЮ К ОПАСНОЙ ГРАНИ

СВО ВСКРЫЛА ЕЩЁ ОДНУ ВНУТРЕННЮЮ ПРОБЛЕМУ. МИГРАНТЫ ТОЛКАЮТ РОССИЮ К ОПАСНОЙ ГРАНИ

Проблема с мигрантами не появилась только что, она в своей сути далеко не новая. Но с началом СВО она стала усугубляться, и пора принимать достаточно кардинальные меры.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Борис Леонтьев
Забудьте про статью про тунеядство. Эта статья работает только в обществе где собственником всех предприятий является государство, так как только государство заботит вопрос ликвидации социальной напряжённости в обществе. Отсутствие же этой социальной напряжённости означает обеспечение государством-собственником всех своих граждан работой и достойным уровнем жизни, т. е. достойной же зарплатой на любом рабочем месте. Это же означает в свою очередь отсутствие безработицы и тунеядства.
Ответить
8 час.
Андрей Тихонов
Необходимо индексировать пенсии работающим пенсионерам, тогда многие вернутся на работу, а калбитов гнать из страны всех и лишать гражданства
Ответить
2 час.
Максим Маркин
Всё так и есть: все проблемы - от чинов, приковать к тачке всего одного и жизнь в целом районе улучшится.. вот в в/ч есть особисты, ну так посадить по одному в каждую администрацию, и вообще в любую госконтору, прежде всего, в Прокуратуру, эффект будет больше на порядок, иначе получаем кормление на воеводстве, с коим ещё Пётр I боролся ..
Ответить
21 мин.

Картина дня

наверх