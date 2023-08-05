СВО ВСКРЫЛА ЕЩЁ ОДНУ ВНУТРЕННЮЮ ПРОБЛЕМУ. МИГРАНТЫ ТОЛКАЮТ РОССИЮ К ОПАСНОЙ ГРАНИ

Борис Леонтьев Забудьте про статью про тунеядство. Эта статья работает только в обществе где собственником всех предприятий является государство, так как только государство заботит вопрос ликвидации социальной напряжённости в обществе. Отсутствие же этой социальной напряжённости означает обеспечение государством-собственником всех своих граждан работой и достойным уровнем жизни, т. е. достойной же зарплатой на любом рабочем месте. Это же означает в свою очередь отсутствие безработицы и тунеядства.

Андрей Тихонов Необходимо индексировать пенсии работающим пенсионерам, тогда многие вернутся на работу, а калбитов гнать из страны всех и лишать гражданства