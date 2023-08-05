Проблема с мигрантами не появилась только что, она в своей сути далеко не новая. Но с началом СВО она стала усугубляться, и пора принимать достаточно кардинальные меры.
СВО ВСКРЫЛА ЕЩЁ ОДНУ ВНУТРЕННЮЮ ПРОБЛЕМУ. МИГРАНТЫ ТОЛКАЮТ РОССИЮ К ОПАСНОЙ ГРАНИ
Комментарии
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Борис Леонтьев
Забудьте про статью про тунеядство. Эта статья работает только в обществе где собственником всех предприятий является государство, так как только государство заботит вопрос ликвидации социальной напряжённости в обществе. Отсутствие же этой социальной напряжённости означает обеспечение государством-собственником всех своих граждан работой и достойным уровнем жизни, т. е. достойной же зарплатой на любом рабочем месте. Это же означает в свою очередь отсутствие безработицы и тунеядства.
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8 час.
Андрей Тихонов
Необходимо индексировать пенсии работающим пенсионерам, тогда многие вернутся на работу, а калбитов гнать из страны всех и лишать гражданства
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2 час.
Максим Маркин
Всё так и есть: все проблемы - от чинов, приковать к тачке всего одного и жизнь в целом районе улучшится.. вот в в/ч есть особисты, ну так посадить по одному в каждую администрацию, и вообще в любую госконтору, прежде всего, в Прокуратуру, эффект будет больше на порядок, иначе получаем кормление на воеводстве, с коим ещё Пётр I боролся ..
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21 мин.
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