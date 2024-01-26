Минобороны РФ: на правом берегу Днепра уничтожен пункт управления дронами ВСУ

Российские военные уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые располагались на правом берегу реки Днепр на территории Херсонской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии