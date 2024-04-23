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Проверьте ваш интеллект, ответив на эти 5 вопросов «Что? Где? Когда?» с помощью только лишь смекалки

Проверьте ваш интеллект, ответив на эти 5 вопросов «Что? Где? Когда?» с помощью только лишь смекалки

Покажите, кто тут знаток на самом деле! фото: кадр из видео с YouTube-канала Что? Где? Когда?У вас нет восьми высших образований, научной степени и головы, набитой энциклопедическими знаниями? Очень удачно! Мы всю жизнь искали именно вас! Расчехляйте вашу смекалку, доставайте сообразительность, выставляйте интеллект на максималку — им предстоит отменная проверочка! Всего-то пяток на вид простеньких и смирненьких вопросов «Что? Где? Когда?» — попробуйте ответить на них, используя только мозг, а не диплом с Википедией! Вопрос № 1 Вопрос № 2 Вопрос № 3 Вопрос № 4 Вопрос № 5 Перед вами реклама одного кафе в Германии.

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