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Украинцы получали гражданство России преступным путём

Украинцы получали гражданство России преступным путём

Созданием липовых документов занималась целая группировка.В Москве завершили расследование уголовного дела в отношении преступной группировки, участников которой обвиняют в организации незаконной миграции.

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