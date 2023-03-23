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В1
Владимир 123
если засекретили,значит что-то нечисто....
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Николай Николаевич
Что-то мимо меня прошло. Когда мы выбрали президентом Минниханова?!
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O
Obiivatel
Нужно создавать рабочие места, т.е. строить заводы-пароходы. В место этого "поддержка безработных". Все шиворот на вы...
«Объясняем.рф»: д...
АЦ
Александр Царегородцев
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Вести-Кузбасс в 12:00 от 23.03.2023
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