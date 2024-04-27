Минэк спрогнозировал, когда курс доллара подойдет к уровню 100 рублей

Минэкономразвития ожидает ослабления курса рубля до 98,1 в декабре 2024 года, а уже в декабре 2025 года доллар будет стоить 99 рублей, следует из сценарных условий прогноза социально-экономического развития на 2025-2027 гг.
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