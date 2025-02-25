Рынок акций США падает - инвесторы обеспокоены будущим ИИ

Nasdaq и S&P 500 упали в понедельник, 24 февраля, так как инвесторы проявляют осторожность в отношении сектор искусственного интеллекта, что оказывает давление на акции технологических компаний, особенно в центре внимания результаты лидера рынка Nvidia.
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