Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Рынок акций США падает - инвесторы обеспокоены будущим ИИ

Рынок акций США падает - инвесторы обеспокоены будущим ИИ

Nasdaq и S&P 500 упали в понедельник, 24 февраля, так как инвесторы проявляют осторожность в отношении сектор искусственного интеллекта, что оказывает давление на акции технологических компаний, особенно в центре внимания результаты лидера рынка Nvidia.

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