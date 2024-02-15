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Ноябрьск — южные ворота Ямала

Ноябрьск — южные ворота Ямала

Хотя Ноябрьск и называют южными воротами Ямала, это настоящий северный город с арктической погодой. Отсюда около 550 км до Салехарда и 250 км до Сургута, Через Ноябрьск проложена железнодорожная магистраль Новый Уренгой-Тюмень, автомобильная трасса до Ханты-Мансийского автономного округа и дальше — на юг.

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