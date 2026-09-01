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Доля электромобилей на российском рынке впервые достигла 2%

Доля электромобилей на российском рынке впервые достигла 2%

Если судить по недельным данным за минувший месяц, можно сделать вывод о том, что доля электромобилей в продажах автомашин на отечественном рынке выросла и впервые достигла отметки 2%, написал в своем Telegram-канале Сергей Целиков из "Автостата" 1 сентября 2026 года, во вторник.

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