Доля электромобилей на российском рынке впервые достигла 2%

Если судить по недельным данным за минувший месяц, можно сделать вывод о том, что доля электромобилей в продажах автомашин на отечественном рынке выросла и впервые достигла отметки 2%, написал в своем Telegram-канале Сергей Целиков из "Автостата" 1 сентября 2026 года, во вторник.
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