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Панеш предложил сделать экспертизу для реестра стартапов бесплатной

Панеш предложил сделать экспертизу для реестра стартапов бесплатной

Экспертизу для попадания в реестр стартапов стоит сделать бесплатной, заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР).

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