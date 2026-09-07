Панеш предложил сделать экспертизу для реестра стартапов бесплатной

Экспертизу для попадания в реестр стартапов стоит сделать бесплатной, заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР).
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